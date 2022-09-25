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Предатель-регионал Журавко ликвидирован в результате удара по гостинице в Херсоне, - росСМИ. ВИДЕО

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Российские СМИ пишут, что в гостиницу в Херсоне вроде бы попала ракета HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в результате прилета погибли два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады "регионал" Алексей Журавко.

С начала войны поддерживал российскую агрессию против Украины.

В 2014 году переехал в Россию, в этом году вернулся в Херсон, сотрудничал с представителями администрации, назначенной РФ.

Сообщается, что 23 сентября Журавко проголосовал в Херсоне на референдуме.

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Кроме того, известно, что бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко извещен о подозрении его участия в действиях в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, публичных призывах к агрессивной войне, изготовлении и распространении материалов с оправданием российской агрессии.

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  • Said_
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