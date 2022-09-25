МИД Беларуси о признании "референдумов" на оккупированных территориях: Решение примут с учетом "национальных интересов"

В Беларуси прокомментировали возможность признания так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей.

"Беларусь примет решение по итогам "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, учитывая национальные интересы", - сказал министр.

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