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Труханов об атаке дронов на Одессу: Жилые дома вокруг эпицентра взрыва пострадали несущественно

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Труханов об атаке дронов на Одессу: Жилые дома вокруг эпицентра взрыва пострадали несущественно
В Одессе жилые дома в результате атак вражеских дронов-камикадзе пострадали незначительно.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается повреждений, то, по предварительным данным, жилые дома, постройки вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно", - отметил он.

По словам Труханова, задачей городских властей после утренней вражеской атаки является обеспечение жизни города. В частности, выпустить на маршруты общественный транспорт, что будет сделано в ближайшее время, заверил мэр.

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Топ комментарии

  • Микола Мазуренко
    Труханівська катька не постраждала. А він при ній головний сторож. Тільки за неї і переживає
  • Андрей Нем
    Они по катьке целятся, надо их опередить
  • Vlad Cheh
    Пора делать зенитки из 4 пулеметов калашникова на станке. С 100% трассеров внутри и доп. охлаждением стволов (водяное с насосом проще всего обмотать прутьями медными на термопасту припаянными). Именно трассеры, чтобы целиться только по ним, все остальные прицельные приспособления ерунда или минимум пару недель создавать. При этом порох и пули специально подобрать так, чтобы на излете не прилетело в чей-то дом. Явно можно сбивать такой небронированный тяжелый дрон, 180км/ч вполне нормально набить руку и сбивать сходу, кстати надо и мишени самостоятельно запускать схожих габаритов и скорости, чтобы тренировать бойцов на каждую смену.
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