Труханов об атаке дронов на Одессу: Жилые дома вокруг эпицентра взрыва пострадали несущественно

В Одессе жилые дома в результате атак вражеских дронов-камикадзе пострадали незначительно.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается повреждений, то, по предварительным данным, жилые дома, постройки вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно", - отметил он.

По словам Труханова, задачей городских властей после утренней вражеской атаки является обеспечение жизни города. В частности, выпустить на маршруты общественный транспорт, что будет сделано в ближайшее время, заверил мэр.

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