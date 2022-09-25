Mazda планирует прекратить производство в России

Компания Mazda рассматривает возможность прекращения производства в России из-за перебоев в цепи поставок, возникших из-за войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Nikkei.

Отмечается, что перебои в поставках усложняют работу компании.

Издание рассказало, что Mazda производит авто на совместном с российской компанией Sollers предприятии в Восточном Владивостоке. Производство происходит по методу "нокдауна", когда детали отправляются на местный сборник.

Исследователи из MarkLines заявили, что вместе с долей Sollers производство на заводе достигло примерно 29 тыс. единиц в 2021 году.

"Производство уже было приостановлено, и Mazda рассматривает полный выход. Никакого решения о прекращении продаж или обслуживания не принято", - пишет издание.

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