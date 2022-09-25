Освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

Медик Марьяна Мамонова, которую 21 сентября освободили из российского плена, родила девочку в Волынском областном перинатальном центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волинські новини.

Девочка родилась ночью 25 сентября с весом 3255 грамм и ростом 56 сантиметров. Мама с ребенком находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября военная медик Марьяна Мамонова во время обмена пленными вместе с другими украинскими Героями на днях вернулась из российского плена.

Марьяна находилась в плену РФ с 4 апреля. Практически постоянно до 24 февраля 2022 г. она находилась в военных госпиталях в зоне военных действий с солдатами и ранеными. С начала полномасштабного российского вторжения она служила в Мариуполе, в руки оккупантов попала, когда спасала военных и гражданских в окруженном городе.

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