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Освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

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Освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова родила девочку
Медик Марьяна Мамонова, которую 21 сентября освободили из российского плена, родила девочку в Волынском областном перинатальном центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волинські новини.

Девочка родилась ночью 25 сентября с весом 3255 грамм и ростом 56 сантиметров. Мама с ребенком находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября военная медик Марьяна Мамонова во время обмена пленными вместе с другими украинскими Героями на днях вернулась из российского плена.

Марьяна находилась в плену РФ с 4 апреля. Практически постоянно до 24 февраля 2022 г. она находилась в военных госпиталях в зоне военных действий с солдатами и ранеными. С начала полномасштабного российского вторжения она служила в Мариуполе, в руки оккупантов попала, когда спасала военных и гражданских в окруженном городе.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІТАЄМО !!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    і ще про полонених і ії дітей...
    //
    З полону на присягу до сина...
    (відео)



    https://youtu.be/JMedIBaL5pQ

    Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати.
    Як, наприклад, один із дев'яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, - Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.
    Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає "Телеграф". Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.
    У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев'ять прикордонників.
  • Юрій Вінгорськи
    дай Бог їм обом сили та здоров,я
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