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Физическое и психологическое состояние здоровья освобожденных из плена пограничников тяжелое, - Госпогранслужба

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Физическое и психологическое состояние здоровья освобожденных из плена пограничников тяжелое, - Госпогранслужба
21 сентября из российского плена вернулось 215 защитников Украины, среди них и 9 пограничников, которые до последнего мужественно защищали Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, их уже осмотрели врачи. Их физическое и психологическое состояние здоровья тяжелое. Ведь каждый случай подтверждает, что условия, в которых РФ удерживает наших военнопленных, ужасающие и бесчеловечные.

Восстановление и реабилитация бойцов происходит полностью за счет государственного обеспечения в ведомственных медицинских учреждениях.

Сейчас бойцы снабжены соответствующей одеждой и средствами первой необходимости, а также средствами связи. Кроме того, проводится работа по восстановлению их документов и получению соответствующих средств.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    якщо за наказом ****... сдали більше 2 тисяч наших військових...
    тож скільки ще там мучиться... (і скільки вже загинуло) ...
  • Сірий
    Це на совісті Шоневтіка.
  • Ирина Параскевич
    Рашисти-нелюди! Будьте прокляті всі! Треба фото з нашими ГЕРОЯМИ до та після викладати на всіх засіданнях ООН. по всій європі білборди . хай бачуть наслідки. які й їх чекають. поки вони вишукують *харошіх руських* та впускають *нєщасних* які тікають від мобілізації.
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