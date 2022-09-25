"Референдумы" - дешевая клоунада для зомбированных россиян, Путин этим затягивает удавку на своем режиме, - Кличко

Цивилизованный мир никогда не признает легитимности так называемых "референдумов", которые устроила Россия на оккупированных украинских территориях.

Об этом заявил Виталий Кличко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Для кого Россия пытается создать действо, которое начала сегодня, под названием "референдумы" на оккупированных территориях Украины? Цивилизованный мир внимательно наблюдает за этими конвульсиями агрессора и никогда не признает легитимности подобных его действий. Это все – дешевая клоунада для будущих мобилизованных российских "патриотов" и зомбированных граждан. Да и те уже, похоже, не очень-то верят", - заявил Виталий Кличко.

По словам Кличко, прибегая к такой "клоунаде", Путин отчаянно затягивают удавку на своем режиме.

Ранее Виталий Кличко отметил, что объявление мобилизации и ядерные угрозы не помогут россии покорить и уничтожить Украину. При этом такими действиями путин окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят.

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