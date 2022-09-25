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"Референдумы" - дешевая клоунада для зомбированных россиян, Путин этим затягивает удавку на своем режиме, - Кличко

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"Референдумы" - дешевая клоунада для зомбированных россиян, Путин этим затягивает удавку на своем режиме, - Кличко
Цивилизованный мир никогда не признает легитимности так называемых "референдумов", которые устроила Россия на оккупированных украинских территориях.

Об этом заявил Виталий Кличко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Для кого Россия пытается создать действо, которое начала сегодня, под названием "референдумы" на оккупированных территориях Украины? Цивилизованный мир внимательно наблюдает за этими конвульсиями агрессора и никогда не признает легитимности подобных его действий. Это все – дешевая клоунада для будущих мобилизованных российских "патриотов" и зомбированных граждан. Да и те уже, похоже, не очень-то верят", - заявил Виталий Кличко.

По словам Кличко, прибегая к такой "клоунаде", Путин отчаянно затягивают удавку на своем режиме.

Ранее Виталий Кличко отметил, что объявление мобилизации и ядерные угрозы не помогут россии покорить и уничтожить Украину. При этом такими действиями путин окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят.

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Топ комментарии

  • Olga Belanova
    1. Никто из украинцев отступать под угрозой применения ЯО не будет, ваши истерики ничего не изменят.
    2. Применять ЯО по центру решений Киеву как центру принятия решений он не будет - это значит проиграть Киев-матерь городов русских и никогда его не занять.
    3. Применять тактическое ЯО по линии фронта он не будет - это тупо, 1000 км линии фронта - куда конкретно кидать-то? Бред.
    4. Если бы он на самом деле планировал кидать бомбу, то не объявлял бы мобилизацию. Не потому что ему может быть жалко своих солдат, попавших под заражение - не сомневаюсь что ему на них насрать. А потому что НЕЗАЧЕМ их собирать такую ораву - на зачистку условной Хиросимы в Украине хватило бы и 100 тыс на все про все. Так что этого не будет.

    А вообще хватит этих истерик, второй день наблюдаю эту дебильную волну - все, путин бросит бомбу!! две!! весь фронт 1000 км закидает ядерными бомбами! ужас и капец, дада.
    Никто уже не поведется, успокойтесь.

    Ну а если таки кинет ЯО - значит так тому и быть, мы с этим смирились еще в феврале. Никуда не деться нам тогда - будь что будет. А мы продолжим воевать, не сомневайтесь.
  • Vsevolod Marchenko
    Родіну в Україні? Цікавий поворот кацапської думки.
  • phantom4
    До бидля - бидляче відношення! Так тримати кацапури.
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