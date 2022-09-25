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Оккупанты дают по 40 тыс. руб. за "нужный" ответ на псевдореферендуме в Каховке, - СМИ

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Оккупанты дают по 40 тыс. руб. за "нужный" ответ на псевдореферендуме в Каховке, - СМИ
В Каховке Херсонской области во время обхода по домам людей по так называемому референдуму жителям упорно предлагают проголосовать. За "нужную" отметку в бюллетене дают денежное вознаграждение.

Об этом проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" рассказал один из жителей на условиях анонимности по соображениям безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Ходят два коллаборанта с двумя военными, у которых на лице маска и видны только глаза. Они ходят по домам, дергают двери. Есть те, кто не открывает. Те люди, которые открывают дверь, им угрожают, чтобы они подписывали бюллетени. Тем, кто подписывает и ставит "нужный" ответ, дают по 40 тысяч рублей. И, конечно, находятся соседи, которые сдают и говорят, в каких квартирах сейчас находятся люди", - рассказал мужчина.

Издание отмечает, что, учитывая войну и боевые действия, редакция не может независимо проверить эти свидетельства.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, осудив действия России и пообещав ввести дополнительные санкции.

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В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Григорий 5fbb77e4
    Если там ходят целой бандой с автоматами и записывают данные тех , кто не хочет голосовать "За" , а это прямая дорога на подвал , то я очень сомневаюсь , что дадут хоть 100 ржублей , не то , что 40 тысяч .
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Як кажуть вєріццца с трудом. Реальні показники референдуму кацапам не потрібні від слова зовсім. Вірніше, ніякі показники. Вони мають вже сформовані та підготовлені документи про визнання та приєднання. Питання часу та необхідності. Так що про видачу грошей згодним це нісенітниця. Ніякого сенсу розкидання грошима
    .
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