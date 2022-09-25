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В восьмом пакете санкций ЕС не будет ограничения цен на российскую нефть, - СМИ

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В восьмом пакете санкций ЕС не будет ограничения цен на российскую нефть, - СМИ
ЕС, вероятно, не добавит в восьмой пакет санкций против РФ ограничение цен на российскую нефть.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России

Но, скорее всего, будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (на 12 миллиардов евро) + добавление дюжины лиц, причастных к "референдуму", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    На бабку которая разносит бюлетни на *референдуме* санкции наложите? А когда рашка начнет ядерными бомбами Европу забрасывать санкции наложите на изобретателя урана?
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Человечество сейчас проходит тест на жизнеспособность. Если кто-то думает, что ту орду которую сейчас собирает мордор это только для войны с Украиной, то тот дурак, а тест на жизнеспособность человечество пока что проваливает.
  • cimbitep
    це все фантазії. судячи з того, що робить європа зараз, то вони, скоріш за все, обісруться і почнуть домовлятися з ****** на умовах *****.
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