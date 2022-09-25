В восьмом пакете санкций ЕС не будет ограничения цен на российскую нефть, - СМИ

ЕС, вероятно, не добавит в восьмой пакет санкций против РФ ограничение цен на российскую нефть.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России

Но, скорее всего, будут санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (на 12 миллиардов евро) + добавление дюжины лиц, причастных к "референдуму", - говорится в сообщении.

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