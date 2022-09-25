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Сербия не признает результаты "референдумов" на оккупированных украинских территориях, - МИД

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Сербия не признает результаты "референдумов" на оккупированных украинских территориях, - МИД
Согласно Уставу ООН и принципам и нормам международного права, Сербия не признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

"С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, устава ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ", – объяснил министр во время пресс-конференции.

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Топ комментарии

  • Dmytro Stempitskyi
    Не зміг дочитати цю дурню
  • andriy niki1
    Ще один братський народ ножичок в спину засадив, завтра пуйло їм газ перекриє
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    кремляді дуже дуже потрібні переговори. бо підвищувати ставки вже не може і ще хоче щоб йому морду ліца сахраніть. то конторські вброси. але якщо на таке погоджуватись то це лише відстрочити новий виток...
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