Сербия не признает результаты "референдумов" на оккупированных украинских территориях, - МИД

Согласно Уставу ООН и принципам и нормам международного права, Сербия не признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

"С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, устава ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ", – объяснил министр во время пресс-конференции.

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