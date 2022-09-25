Предатели и силовики РФ, причастные к "референдуму" в Запорожской области. СПИСОК

В сети опубликовали списки предателей Украины и силовиков РФ, причастных к псевдореферендуму в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Движение сопротивления Запорожской области.

Балицкий Евгений Витальевич, 10.12.1969 г.р. Глава оккупационной администрации оккупированных территорий Запорожской области. Тел. +79900001002, адрес (зарегистрированное место жительства): г. Мелитополь, ул. Героев Крут, 1/3.

Данильченко Галина Викторовна, 05.07.1964 г.р. (тел. 0676132699, 0676173705). Адрес (зарегистрированное место жительства): поселок Спасское Мелитопольского района, ул. Вишневая, 1. Председатель оккупационной администрации Мелитополя.

Сигута Андрей Леонидович, 05.05.1979 г.р. Так называемый руководитель оккупационной администрации Мелитопольского района. Адрес: бульвар 30-летия Победы, дом 26, квартира 3. Тел. +79900001007.

Катющенко Галина Анатольевна (11.02.1970), тел. 067-415-56-29, адрес (зарегистрированное место жительства): г. Мелитополь, ул. Малюги, 31. Председатель "Избирательной комиссии Запорожской области".

Мельникова Тамара Викторовна, 03.1971 г.р. Так называемый первый заместитель председателя оккупационной администрации г. Васильевка. Вероятно, причастна к процессам псевдореференудма. До оккупации Мельникова - владелец ООО "Горизонт-Плюс", расположенного в Васильевке. Во время президентских выборов 2019 года Мельникова являлась членом окружной избирательной комиссии в округе №79 с центром в Васильевке. Муж – Мельников Игорь Николаевич, дочь Руслана, проживают: Васильевка, ул Соборная, 8.

Вислогузов Александр Вячеславович, так называемый начальника полиции Михайловского района Запорожской области. 28.08.1977 г.р., зарегистрирован по адресу: Запорожская область, Васильевский район, пгт Пришиб, ул.Культурная, 36. Используется тел. 380967820141.

Петров Андрей Васильевич – и.о. гауляйтера Михайловского района Запорожской области. 03.08.1976 г.р., зарегистрированный по адресу: Запорожская область, Васильевский район, с. Тимошевка, ул. Пушкина, 59. Используется тел. 380966059593. Сотрудничает с силами РОВ. До назначения занимал должность специалиста отдела социальной защиты населения в оккупационной администрации пгт Михайловка.

Алипов Алексей Егорович, 03.1986 г.р. – так называемый и.о. главы оккупационной администрации Токмака.

Щипенко Илона Сергеевна, 15.04.1983 г.р. Так называемый председатель оккупационной администрации пгт Черниговка Бердянского района. Тел. 050-227-18-04. Адрес: пгт Черниговка, ул. Светлая, 2-А. (информация требует уточнения)

Клименко Юлия Александровна. Сотрудничает с оккупантами в качестве лидера контролируемого оккупантами движения "Юг молодой" в Мелитополе.

Эпильград Мария Васильевна, 08.2005 г.р. Сотрудничество с оккупантами, координатор штаба "Мы вместе с Россией" в г. Мелитополе. Тел. 068-188-59-07, +79900271226.





Сауленко Александр Федорович, 05.1962 г.р. Коллаборант, так называемый глава оккупационной администрации г. Бердянск. Тел. +380505974086.





Романиченко Наталья Александровна, 05.1993 г.р. Так называемая глава оккупационной администрации г. Васильевка. Адрес регистрации: г. Васильевка, ул. Спортивная, 8, кв. 20.

Хрущ Андрей Сергеевич, 29.10.1982 г.р., тел.0679369926, 0973031749, +79900081292. Зарегистрированный адрес проживания: ул. Ярослава Мудрого, 17, кв. 65. До начала оккупации депутат Мелитопольского городского совета, первый заместитель директора департамента капитального строительства и ЖКХ Мелитопольского городского совета. С самого начала войны пошел на сотрудничество с оккупационными властями. Передал оккупантам информацию о спрятанной коммунальной технике. После этого возглавил МУП "Жилмассив" на базе захваченных оккупантами городских коммунальных предприятий и организовал преступную схему поборов денег с местного населения в виде "квартплаты" с последующей передачей этих средств на нужды оккупантам.

Пгт Веселое. Мацак Владимир Иванович – коллаборант, так называемый "председатель Весёловской поселковой администрации", тел. 095-063-50-60.





Шапурова Елена Александровна (16.11.1976), сотрудничество с оккупантами. Так называемый "директор департамента образования и науки ВГА в Запорожской области". Зарегистрированный адрес: просп. 50-летия Победы, дом. 31, кв.29. Тел. 097-730-18-89, 067-525-75-36. До оккупации директор Мелитопольского промышленно-экономического профессионального колледжа.

Соломенная Светлана Вячеславовна, 01.01.1964 г.р. Перешла на сторону оккупантов и работает "заместителем директора департамента здравоохранения ВГА Запорожской области". Экс-руководитель КП "Коммунальная собственность" городского совета, неоднократно принимала участие в выборах в качестве заместителя председателя территориальной (окружной) избирательной комиссии в г. Мелитополь. Вероятно, причастна к организации псевдореферендума. Адрес регистрации: ул. Героев Сталинграда, 5, кв. 25. Тел. 097-962-36-28.

Доломан Наталья Викторовна, 09.1977 г.р. Перешла на сторону оккупантов и работает так называемым директором захваченного оккупантами КП "АПТЕКИ МЛТ". До войны работала директором того же предприятия. Имеет опыт работы председателя Мелитопольской территориальной избирательной комиссии. Тел. 096-933-49-33. Зарегистрированный адрес: ул. Гризодубовой, 48, кв. 67.

Онищук Юрий Петрович. Псевдоруководитель захваченного оккупантами предприятия КП "Водоканал" Мелитопольского городского совета. Экс-депутат Мелитопольского городского совета от Партии регионов и "Оппозиционного блока". Тел. 0676130363, +79900075025. Адрес регистрации: ул. Мелитопольских дивизий, 64.

Склянная Ирина Владимировна, 15.11.1960 г. р. До оккупации – заместитель начальника по экономическим вопросам отдела здравоохранения Мелитопольского городского совета. С первых дней оккупации пошла на сотрудничество с оккупантами и работает "заместителем директора департамента здравоохранения ВГА Запорожской области", занимается экономическими вопросами. Тел. 096-076-83-09. +79900083813.

Шевченко Тарас Валерьевич, 23.08.1978 г.р. Так называемый "глава Приазовской поселковой администрации". Ранее работал директором КУ "Чистая громада" Приазовского поселкового совета. Адрес: пгт. Приазовское, ул. Покровская, дом. 24/31.Тел.: +380975051406.

Отришко Юлия Валентиновна, 06.1970 г.р., пошла на сотрудничество с оккупантами, возглавляет сельсовет с. Осипенко Бердянского района.

Лысенко Игорь Анатольевич, 20.08.1964 г.р. До начала оккупации - председатель Мелитопольского куреня Запорожского казачьего войска низового, работник Мелитопольского военкомата. Сотрудничает с оккупационными силами в качестве руководителя так называемого отряда "казаков", "следящего за порядком" в городе и районе. Адрес: г. Мелитополь, ул. Ивана Богуна, 39. Тел. +380962719813.

Генов Тарас Сергеевич, 11.07.1976 г.р. До оккупации – депутат Мелитопольского городского совета. Сотрудничество с оккупантами, продвижение идей "русского мира", развешивание по городу запрещенной коммунистической символики, демонтаж памятного барельефа Д.Донцову, попытки восстановить памятник Ленину, вернуть названия улиц до процесса декоммунизации во время оккупации Мелитополя. Тел.097-474-69-22.

Горбачев Константин Петрович, 03.05.1964. Тел. 067-610-63-10. Адрес: г. Мелитополь, переулок Годовой, 1-А. Сотрудник штабов Партии регионов времен Януковича, а также "Оппозиционного блока". Заместитель Мелитопольского городского головы в 2013 году. Перешел на сторону оккупантов и сотрудничает с оккупационной администрацией. Причастен к процессам проведения псевдореферендума.

Трухин Антон Геннадьевич, 07.1986 г.р., тел. 098-268-51-77. Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 6, кв. 45. До оккупации города занимался ритуальным бизнесом. С начала оккупации он пошел на сотрудничество с врагом. Возглавил три захваченных городских предприятия КП "Чистота", КП "Мелитополькоммунтранс", ООО "Умвельт-Мелитополь" и организовал преступную схему поборов с местного населения в виде платы за вывоз мусора.

Бойко Андрей Николаевич, 13.07.1978 г.р. Адрес: ул. Интеркультурная, 398, кв. 16. Тел. 098-300-33-99. Пошел на сотрудничество с оккупантами и занимает должность так называемого "директора департамента культуры, спорта и молодежи ВГА г. Мелитополя".

Радьков Юрий Иванович, 03.07.1963 г.р. Глава оккупационной администрации пгт Мирное Мелитопольского района. До оккупации – председатель Мирненского поселкового совета. Адрес места регистрации: пгт. Мирное, ул. Садовая 2/1. Тел. 067-679-57-77, +7990-007-67-87.

Шакурина Людмила Леонидовна, 06.1975, адрес: ул. Амет Хана Султана, дом 82. Тел. 067-614-26-87, 095-100-77-75. До оккупации – начальник Мелитопольского управления Государственной казначейской службы Украины Запорожской области. Перешла на сторону врага и сотрудничает с оккупантами. В настоящее время работает так называемым директором департамента казначейской службы оккупационной администрации. Лично звонила по телефону людям, приглашала их работать на оккупантов.

Трухин Дмитрий Геннадиевич, 07.09.1981 г.р. Адрес: г. Мелитополь, 2-й пер. Чехова, 30. Тел. 068-108-88-42, 068-965-03-57. До оккупации города - депутат Мелитопольского городского совета нескольких созывов (КПУ, ПП "Наш край", ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь"), местный бизнесмен. После оккупации пошел на сотрудничество с врагом и занимался захватом земельных участков, коммунальной и частной собственности в городе.

Иванова Ирина Михайловна. Адрес: г. Мелитополь, переулок 3-й Бадыгина, тел.067-791-37-49. До войны – заместитель начальника финансового управления. Добровольно пошла на сотрудничество с врагом и занимает руководящую должность в так называемом "Финансовом управлении администрации ВГА г. Мелитополя". Сдала оккупантам информацию о показателях бюджета города, а также базу данных городских предпринимателей. Участвовала в массовых мероприятиях, организованных оккупантами в городе 9 мая и 22 июня и во время открытия памятника П.Судоплатову.

Доля Виктория Викторовна, 01.04.1981 г.р. Адрес: с. Константиновка, ул. Школьная, 121, 097-634-03-11. До оккупации – заместитель начальника Мелитопольского горрайонного отдела Государственной исполнительной службы. Перешла на сторону оккупантов и работает руководителем захваченного оккупантами отдела регистрации актов гражданского состояния. Организовала процесс выдачи документов по российским стандартам (свидетельство о рождении, свидетельство о смерти и свидетельство о браке).

Бойко Олег Вадимович. Перешел на сторону оккупантов, получил должность "первого заместителя по инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству" в оккупационной администрации г. Бердянск.

Станков Евгений Юрьевич, 27.01.1979 г.р. Адрес: ул. Амет Хана Султана, дом. 82. Тел. 098-650-05-00, +79900275800. До оккупации – заместитель директора по коммерческим вопросам и инвестициям КП "Водоканал" ММР ЗО. Пошел на сотрудничество с оккупантами, работает на должности "заместителя директора МУП "Водоканал". Активно способствовал переходу захваченного компании на российские стандарты, внедрял процесс перехода на оплату услуг захваченного компании в рублях для населения.

Столярова Татьяна Николаевна, 22.01.1971 г.р. Адрес: ул. Седовцев, дом. 40. Тел. 097-343-22-54. До войны – заместитель директора по учебной работе Детской художественной школы, глава профсоюзного комитета работников культуры Украины в г. Мелитополе. Перешла на сторону врага и работает директором захваченной оккупантами Детской художественной школы. Лично агитировала работников сферы культуры г. Мелитополя с целью склонить их к сотрудничеству с врагом.

Квач Олег Валентинович, 07.03.1967 г.р. Тел. 067-617-73-06. Адрес: ул. Садовая, 41, кв.63. Предатель Украины. До войны – руководитель ПАО "Мелитопольгаз". Пошел на сотрудничество с оккупантами и занял аналогичную должность в захваченном предприятии ОАО "Мелитопольгаз". Направил в Запорожскую областную государственную администрацию письмо за своей подписью об открытии расчетных счетов в "Международном расчетном Банке" (Республика Южная Осетия) для принятия платежей за потребленные коммунальные услуги. Вырученные от населения средства используются для обеспечения работы оккупационной администрации города, популяризации "русского мира" и обеспечения потребностей РОВ.

Шостак Олег Леонидович, 04.04.1970 г.р. Адрес: проспект 50-летия Победы, 31, кв. 48.Тел. +380976834427, +380674773060. Экс-депутат Мелитопольского городского совета от "Оппозиционного блока", директор ТРК "МТВ-плюс", принадлежавшей семье Балицких. Перешел на сторону оккупационных властей. В составе оккупационной администрации отвечает за медиа-направление.

Козерятская Наталья Михайловна, 22.02.1956. Адрес: проспект Б.Хмельницкого, 68-А кв. 37, тел. 096-566-66-88, 066-753-68-30. Участник процессов псевдореферендума, причастна к работе "избирательной комиссии Запорожской области" и занимается формированием "участковых избирательных комиссий".

Меркулова Ольга Борисовна. Адрес: бульв. 30-летие Победы, дом. 26, кв. 51. Тел. 098-409-91-99. До войны неоднократно участвовала в избирательном процессе в качестве члена участковых избирательных комиссий от "Оппозиционного блока". Перешла на сторону оккупантов и сотрудничает с ними. Причастна к организации псевдореферендума, задействована в организационном направлении формирования так называемых "участковых избирательных комиссий".

Горячев Григорий Григорьевич. До войны – руководитель КСП "Зеленхоз" Бердянского городского совета. Сотрудничает с оккупантами и руководит предприятием на базе 2 захваченных оккупантами предприятий КСП "Зеленхоз" Бердянского городского совета и КП "Ритуал" Бердянского городского совета.

Костыря Денис Анатольевич, 26.05.1987 г.р. Адрес: ул. Гризодубовой, 44, кв. 15. Тел. 067-263-02-33. Перешел на сторону оккупантов и занимает должность "заместителя директора МУП "Тепло-Мелитополь". До 2015 года работал в управлении правового обеспечения исполнительного комитета Мелитопольского городского совета. Также осуществлял юридическое сопровождение "Оппозиционного блока" на выборах и в судебных процессах.

Донец Ирина Федоровна, 26.07.1966 г.р. Адрес: ул. Локомотивная, 110. До оккупации – начальник управления социальной защиты населения Мелитопольского городского совета. Пошла на сотрудничество с врагом, назначена на аналогичную должность "начальника УСЗН ВГА города Мелитополя".

Лыков Александр Валерьевич, 05.06.1981 г.р. Адрес: ул. Ушакова, д. 131. Тел. 098-536-18-73. До оккупации – заместитель начальника Мелитопольского ГО УГТС в Запорожской области. Пошел на сотрудничество с оккупантами, возглавляет отделение миграционной службы РФ, которое занимается выдачей паспортов России.

Зайцев Константин Сергеевич, 20.12.1988 г.р., тел. 063-408-52-64. Адрес: ул. Героев Украины, д. 14, кв. 52. До войны – частный предприниматель, экс-депутат Мелитопольского районного совета. Пошел на сотрудничество с врагом. Назначен директором захваченных оккупантами структур КП "Мелитопольский городской парк культуры и отдыха им. Горького" ММР ЗО, КУ "Водно-спортивный комплекс" ММР ЗО.

Семенов Владислав Владиславович, 14.04.1989 г.р., тел. 067-347-58-19. До оккупации – заместитель директора КП "Мелитопольский городской парк культуры и отдыха им. Горького". Перешел на сторону врага, активно участвует в незаконном захвате частного имущества жителей города. Работает в связке с К. Зайцевым, был утвержден в качестве заместителя директора городского парка, водно-спортивного комплекса и Ледовой арены. Причастен к процессам псевдореферендума. Вел активную деятельность на собрании сотрудников парка, убеждая, что "РФ здесь навсегда".

Савенецкая Наталья Ивановна. Адрес: ул. Осипенко, дом. 94, кв. 49, тел. 098-242-89-62. Предательница Украины. До войны – начальник отдела питания управления образования ММР ЗО, старшая по дому (ул. Осипенко, 94). Пошла на сотрудничество с врагом, помогала псевдоруководству "департамента образования и науки" оккупационной администрации проводить инвентаризацию имущества в учебных заведениях. Сторонник "русского мира", участвовавшая в так называемом форуме "Мы вместе с Россией" в ДК Шевченко, распространяла гуманитарную помощь от оккупантов.

Зайцева Евгения Олеговна, 07.11.1988 г.р., тел. 097-736-66-74. Адрес: ул. Героев Украины, дом. 14, кв. 52. В собственности также жилье: проспект Богдана Хмельницкого, 66а, кв. 54. До оккупации - владелица кофеен "Zaycev Сoffee". Экс-депутат Мелитопольского городского совета от ПП "Оппозиционный блок", племянница главы оккупационной администрации временно оккупированных территорий Запорожской области Балицкого Е. Пошла на сотрудничество с врагом и работает в оккупационной администрации "ВГА Запорожской области", отвечает за медиа-направление.

Фалько (Сонных) Екатерина Юрьевна, тел. 097-977-71-80. Адрес: ул. Дружбы, 218, кв. 11. До 2015 года работала начальником управления правового обеспечения Мелитопольского горисполкома. Перешла на сторону оккупантов и работает руководителем юридической службы захваченного оккупантами КП "Водоканал".

Тегимбаев Алексей Борисович, 13.09.1976 г.р. Адрес: ул. Ярослава Мудрого, 10, кв. 16. Тел. 067-613-18-54, +79900081294. До оккупации – заместитель директора департамента капитального строительства и ЖКХ Мелитопольского городского совета. С самого начала войны пошел на сотрудничество с оккупационными властями, сейчас работает в оккупационной администрации, отвечает за сферу ЖКХ.

Тюрин Константин Витальевич, 14.08.1971. Адрес: ул. Героев Украины, 55, кв.101. Тел. 067-614-11-85. Перешел на сторону врага и назначен оккупантами руководителем захваченного предприятия ООО "Тепло-Мелитополь"

Демченко Галина Ивановна. Адрес: 1 пер. Осипенко, дом. 3, тел. 098-104-84-75. До войны работала квартальной. Перешла на сторону оккупантов и активно сотрудничает с ними. Причастна к процессам проведения псевдореферендума.

Также был опубликован список оккупационных "силовиков".





























































