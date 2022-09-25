Цены на электроэнергию в Восточной Европе в 3 раза выше, чем в Украине, - ГП "Оператор рынка"

Средняя биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы 25 сентября составила 326 евро за МВт. (11,74 грн/кВт.ч.), что более чем в 3 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии 25 сентября составляет 336 евро/МВт.ч, в Словакии – 342 евро/МВт.ч, а в Чехии – 299 евро/МВт.ч.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,3 грн/кВт.ч или 92 евро за МВт.ч. Это более чем в три раза ниже, чем в соседних странах ЕС.

Напомним, по данным Европейской комиссии на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

Читайте также: Экспорт украинской электроэнергии поможет Европе избавиться от чрезмерной зависимости от России, - Тимченко