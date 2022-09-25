Крымчане не могут уйти от мобилизации, их не пускают в соседние страны, - Чубаров

Трудности с выездом за пределы России насильственно мобилизованных крымчан усложняют гуманитарную катастрофу на аннексированном полуострове, поскольку они вынуждены возвращаться в оккупационный ад.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Гуманитарная катастрофа, вызванная проведением Россией, страной-оккупантом, "частичной" мобилизации, которую она незаконно проводит и на временно оккупированных территориях, и по которой практически все мужчины – граждане Украины соответствующего возраста, проживающие во временно оккупированном Крыму - насильственно загоняются в российскую армию, усложняется наличием в некоторых странах, граничащих с РФ, формальных препятствий, которые не позволят сотням жителей Крыма - гражданам Украины и членам их семей - въехать на их территорию и найти там временное убежище", - написал Чубаров.

Читайте также: Зеленский - россиянам: Безопаснее митинговать и попасть за решетку, чем погибнуть в Украине

По его словам, складывается крайне неприятная ситуация, когда граждане Украины - жители оккупированного Крыма - уже почти вырвались за пределы России, но их останавливают на въезде в соседнюю страну, где их ждало бы спасение. Следовательно, люди снова вынуждены возвращаться в российский оккупационный ад, где их насильно загонят в российскую армию.