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Жители оккупированных территорий за участие в псевдореферендумах будут наказаны, - Верещук

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Жители оккупированных территорий за участие в псевдореферендумах будут наказаны, - Верещук
Украинцам на временно оккупированных территориях рекомендуют никоим образом не участвовать в процессе подготовки и проведения "референдумов".

Об этом в интервью BBC заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Всем, кто остался на оккупированной территории, я настоятельно рекомендую игнорировать этот процесс. И в дальнейшем избегать какого-либо контакта с оккупантами: работы в участковых комиссиях или сомнительной работы за определенную плату. Понятно, что очень бы не хотелось, чтобы наши люди страдали, их нужно предупреждать об этом. И мы предупреждаем: 111-1 часть 5 Уголовного кодекса Украины - именно для тех, кто сейчас участвует в проведении "референдумов". Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторам этих псевдореферендумов грозит наказание", - подчеркнула она.

Верещук советует жителям временно оккупированных территорий игнорировать "референдум".

"Итак, если к вам позвонили или обратились через средства связи, не идите на контакт и, по возможности, не предоставляйте своих данных. Особенно данных, потому что мы знаем, что противник собирается использовать списки. Даже люди не придут на "участки", россияне просто используют списки и скажут, что они проголосовали "за". Мы прекрасно понимаем, что они пытаются сделать. Если человек не пойдет на "голосование" на участковую комиссию, если не будет участвовать в псевдореферендуме, то даже если списки будут использованы, он не будет наказан. Но если украинец соглашается на добровольное сотрудничество, то конечно, таких людей будет ждать наказание", - добавила вице-премьер.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Верещук! Тільки після тебе! Адже саме дякуючи тобі вони опинилися в окупації і вороги їм приставляють до голови зброю, змушуючи до участі у псевдореферендумі!
  • Микола Мазуренко
    У багатьох там не має вибору. Вони ж міни не знімали і гуманітарку не тирили.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    дура...
    под дулом автомата это не может считаться их добровольным участием, это скорее способ сохранения жизни и здоровья...
    легко умничать в мягком кожаном кресле в личном кабинете с охраной у здания... с ежемесячной зарплатой и премиями и свободным доступом к благам цивилизации на свободной территории...
    спроси-ка у себя лучше, кто приказал Чонгар разминировать за 5-6 дней до оккупации? и какая награда должна найти хероя за этот подвиг...
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