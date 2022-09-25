Жители оккупированных территорий за участие в псевдореферендумах будут наказаны, - Верещук

Украинцам на временно оккупированных территориях рекомендуют никоим образом не участвовать в процессе подготовки и проведения "референдумов".

Об этом в интервью BBC заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Всем, кто остался на оккупированной территории, я настоятельно рекомендую игнорировать этот процесс. И в дальнейшем избегать какого-либо контакта с оккупантами: работы в участковых комиссиях или сомнительной работы за определенную плату. Понятно, что очень бы не хотелось, чтобы наши люди страдали, их нужно предупреждать об этом. И мы предупреждаем: 111-1 часть 5 Уголовного кодекса Украины - именно для тех, кто сейчас участвует в проведении "референдумов". Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторам этих псевдореферендумов грозит наказание", - подчеркнула она.

Верещук советует жителям временно оккупированных территорий игнорировать "референдум".

"Итак, если к вам позвонили или обратились через средства связи, не идите на контакт и, по возможности, не предоставляйте своих данных. Особенно данных, потому что мы знаем, что противник собирается использовать списки. Даже люди не придут на "участки", россияне просто используют списки и скажут, что они проголосовали "за". Мы прекрасно понимаем, что они пытаются сделать. Если человек не пойдет на "голосование" на участковую комиссию, если не будет участвовать в псевдореферендуме, то даже если списки будут использованы, он не будет наказан. Но если украинец соглашается на добровольное сотрудничество, то конечно, таких людей будет ждать наказание", - добавила вице-премьер.

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