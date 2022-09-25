На Херсонщине Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления войск РФ

На юге ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили за ночь 133 огневые задачи, уничтожены склад боеприпасов в Херсонском районе и склад и пункт управления в Бериславском районе Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом оперативное командование "Південь" сообщает в фейсбуке.

В частности, огневое поражение осуществили по переправам в районе Новой Каховки, районам сосредоточения личного состава и техники, а также по средствам противовоздушной обороны противника.

Под утро украинскими защитниками была обнаружена диверсионная группа россиян, предотвращен ее проход в тыл подразделений Сил обороны в Нововоронцовской громаде.

Читайте также: Оккупанты дают по 40 тыс. руб. за "нужный" ответ на псевдореферендуме в Каховке, - СМИ

Предварительно подтверждены потери врага за ночь, по данным ОК "Південь", они составляют восемь человек личного состава, четыре единицы автомобильной техники и беспилотник. Остальные потери доразведываются.

По состоянию на сегодняшний день обстановка в Южнобужской операционной зоне остается напряженной, но контролируемой.

Силы обороны Украины продолжают осуществлять огневое поражение резервов противника, принимать меры по нарушению его системы управления и логистического обеспечения. В частности, по данным ОК "Південь", защитники Украины осуществляют "меткий и эффективный" огневой контроль мостов и переправ через реку Днепр.

Подразделения вражеских войск сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий сил обороны Украины. Враг продолжает осуществление воздушной разведки, обстрелы украинских позиций и тыловых территорий.

В течение ночи российские войска наносили удары с применением ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и объектам гражданской инфраструктуры.

В частности, захватчики атаковали ракетами Николаевский район Николаевской области, применив зенитно-ракетную систему С-300. Четырьмя управляемыми ракетами С-300 россияне ударили по Николаеву - повреждены жилые дома и административные здания.

По городу Очаков враг нанес удар пятью ракетами С-300. Попадание произошло по портовой инфраструктуре и акватории. Потерь среди населения нет.

По информации ОК "Південь", корабельная группировка российского флота в Черном море в составе 15 единиц маневрирует в ракетобезопасном районе вдоль крымского побережья. "Но даже оттуда остается риск пуска ракет типа "Калибр" с трех надводных и одного подводного носителей. Общий их запас составляет 28 ракет", - предостерегают в командовании.

Читайте также: Устанавливается огневой контроль над железной дорогой, по которой оккупанты подтягивают резервы из Крыма. Подтверждено контрольное поражение Каховского моста, - ОК "Південь"

Отмечается, что, учитывая развитие обстановки и прогнозируемую тактику действий врага, удары с неба остаются "максимально вероятными", как с применением авиации, так и беспилотных летательных аппаратов.