Российские пропагандисты сообщили, что украинских военнопленных заставляют голосовать на псевдореферендуме
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал пропагандистов. Однако нет подтверждения, что мужчины и женщины на обнародованном видео являются украинскими военнопленными.
Отмечается, что проголосовать на псевдореферендуме за присоединение к составу Российской Федерации вынудили 57 удерживаемых в Оленовке украинских военнопленных с пропиской в Донецкой области.
"Чтобы провокации придать хоть какую-то правдоподобность, в паспортах военнопленных сделана отметка о прописке в т.н. "ДНР", что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Пропагандисты отмечают, что украинские военнопленные из колонии в Оленовке якобы обратились к оккупантам с просьбой о присоединении к "казацкому батальону имени Богдана Хмельницкого". Но не уточняют, это то те же 57 человек или какие-то другие.
Также ТАСС пишет, что якобы 11 мужчин и 23 женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины якобы обратились к оккупантам с просьбой получить паспорта террористического образования "ДНР".
В ЦПК отмечают, что подобные шаги со стороны захватчиков являются очередной манипуляцией, направленной на распространение на захваченных территориях кремлевского нарратива о якобы большом количестве "сторонников" идеи присоединения к РФ среди пленных украинских военных.
Напомним, Россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев, среди них много гражданских.