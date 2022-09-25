20 тяжелораненых украинских бойцов пройдут лечение в Израиле, - посол
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Израиль примет на лечение военных Вооруженных сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Израиля в Украине.
"Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий", - рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
Транспортировку раненых организовали посольство Израиля, израильский центр Mashav и Министерство здравоохранения Израиля в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.