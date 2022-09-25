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20 тяжелораненых украинских бойцов пройдут лечение в Израиле, - посол

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20 тяжелораненых украинских бойцов пройдут лечение в Израиле, - посол
Израиль примет на лечение военных Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Израиля в Украине.

"Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий", - рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Транспортировку раненых организовали посольство Израиля, израильский центр Mashav и Министерство здравоохранения Израиля в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    Це все, чого домігся найвеличніший еврей всесвіту від землі обєтованної? Ну нормуль, чо!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    теперь главное проверить - точно ли именно раненные ВСУ поедут... а то по верховной зраде столько условно контуженных претендентов на лечение в Израиле есть шо... аукцион могут устроить (простите за сарказм)
  • ALEX 13 fb91baed
    Слава найвеличнішому єврею! Круто він домовився!
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