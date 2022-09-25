Послы G7 обеспокоены вмешательством власти в управление Оператора ГТС и "Укрэнерго"

Послы G7 в Украине заявили об обеспокоенности вмешательством власти в управление государственных ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и НЭК "Укрэнерго".

Как передает Цензор.НЕТ, сообщение опубликовано в ночь на воскресенье, 25 сентября, в твиттере.

"Послы G7 обеспокоены вмешательством власти в управление Оператора ГТС Украины и "Укрэнерго". Постоянное соблюдение реформ корпоративного управления ОЭСР в украинских государственных предприятиях повысит доверие инвесторов, остановит коррупцию и ускорит восстановление Украины после войны", - говорится в сообщении.

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