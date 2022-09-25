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США продолжат способствовать поставке советских танков для ВСУ, - Белый дом

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США продолжат способствовать поставке советских танков для ВСУ, - Белый дом
Белый дом будет продолжать способствовать поставке в Украину танков советского производства из государств, входящих в Североатлантический альянс, а также других вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Одни только Соединенные Штаты сейчас предоставили Украине вооружений более чем на 15 млрд долларов, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы способствовали передаче танков из стран-союзников по НАТО, имеющих танки советских времен, на которых обучались украинцы. Мы продолжим делать все это", - отметил Салливан.

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Топ комментарии

  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Я думаю это будет уроком для всех, что нужно иметь свое оружие и его производство.
  • Trump Fenix
    Сори, но это полный бред. Зачем нам танки которых у России больше 10000 на консервации. Ну дадут нам с запада до тысячи таких же а орки выставят в 10 раз больше. И качество будет абсолютно одинаковое. Старые советские танки, без активной защиты, без современной електроники НАТО, и других полезных вещей. И все это лишь бы не давать абрамсы и леопарды, которые бы сохранили жизнь не одному нашему танкисту. Наша власть должна настаивать чтобы мы получили то что реально могло бы перемалывать их резервы, а не такое же самое воорудение как у РФ.
  • аслан бей
    т -34 т-55 ще залишились в африці..............
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