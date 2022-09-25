США продолжат способствовать поставке советских танков для ВСУ, - Белый дом

Белый дом будет продолжать способствовать поставке в Украину танков советского производства из государств, входящих в Североатлантический альянс, а также других вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Одни только Соединенные Штаты сейчас предоставили Украине вооружений более чем на 15 млрд долларов, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы способствовали передаче танков из стран-союзников по НАТО, имеющих танки советских времен, на которых обучались украинцы. Мы продолжим делать все это", - отметил Салливан.

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