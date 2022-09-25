Если США передадут Украине танки, это сделают и европейские союзники, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что если США передадут Украине танки, то европейские союзники тоже помогут этим видом вооружения.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Его спросили, что сейчас необходимо украинской армии для успешного контрнаступления.

Зеленский прежде всего назвал HIMARS и другие РСЗО. Во-вторых, артиллерию и танки.

"Я думаю, если у нас будут танки от США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками", – сказал он.

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Президент попросил не доверять российским нарративам о том, что танки будут переданы Украине, чтобы стрелять по территории России.

"Это неправда. Даже если бы мы хотели этого. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ", – отметил Зеленский.

Системы ПВО – номер три в потребностях Украины. "Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО", – сказал президент.