140 тысяч украинских беженцев получили убежище в Испании

С самого начала полномасштабного нападения России Испания вместе со всеми европейскими партнерами находилась в авангарде поддержки Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете La Razon, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продемонстрировали свою солидарность, предоставив самый большой пакет гуманитарной помощи, который Испания когда-либо оказывала одной стране. Мы продемонстрировали огромную солидарность не только со стороны правительства, но и со стороны всего испанского общества: среди нас живут 140 тысяч украинских беженцев с очень специфическим статусом, позволяющим им работать и проживать", - отметил глава ведомства.

Он напомнил, что посольство Испании в Киеве работает "как политический жест мощной поддержки правительства Зеленского".

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"Вся военная техника, поставляемая в Украину, является оборонной, потому что она предназначена для того, чтобы украинская армия могла защитить свою территориальную целостность, свою свободу, свой суверенитет, свою демократию и, прежде всего, беззащитных гражданских лиц", - подчеркнул Альбарес.

При этом глава испанской дипломатии призвал журналистов не распространять информацию о типах оружия и сроках доставки: "Вы должны понимать, что если мы хотим помочь Украине, то чем меньше мы будем говорить о том, какое средство, в какое время и через какие пункты попадает в страну, тем лучше".

Вместе с тем Альбарес отметил, что Испания готова принять российских дезертиров, потому что это тоже помощь Украине.

"Мы ничего не имеем против российского народа, а тем более против людей, которые с большим мужеством выходят на демонстрации, рискуя заключением и даже жизнью. Тем, кто пытается уехать из страны, должна быть предоставлена ​​возможность сделать это", - убежден министр иностранных дел.

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Он напомнил, что европейцы не лишили россиян возможности получить визы, оставили открытыми двери для тех, кто отвечает определенным условиям.