ВСУ нанесли удары по переправам и сосредоточению техники российских оккупантов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель ОК "Південь" Владислав Назаров на Facebook-странице.
По его словам, Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления, логистическое обеспечение.
В частности, ведется четкий и эффективный огневой контроль мостов и переправ через реку Днепр.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнено 133 огневых задачи за ночь. Нанесены огневые поражения по переправам в районе Новой Каховки, районах сосредоточения личного состава и техники рашистов и по их средствам противовоздушной обороны. Уничтожен склад боеприпасов в Херсонском районе, а в Бериславском – и склад, и пункт управления", – говорится в сообщении.
Подтвержденные потери врага за ночь составили:
- 8 военных,
- 4 единицы автомобильной техники,
- БПЛА.
Сейчас проводится доразведка о других потерях российских оккупантов.