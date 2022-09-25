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Если Путин останется у власти, в Европе стабильности не будет, - Зеленский

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Если Путин останется у власти, в Европе стабильности не будет, - Зеленский
Если российский президент Владимир Путин останется у власти, то в Европе не будет стабильности.

Об этом заявил в интервью CBS News президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

На вопрос, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти, Зеленский ответил: "Нет".

"Мне нечего добавить. Мое мнение: нет. Мы это наблюдаем годами, стабильности не видим", – сказал президент.

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Он напомнил о последствиях кризиса из-за пандемии COVID-19.

"Однако одновременно мы видим, как Россия искусственно создает другие кризисы, и они очень открыто обсуждают угрозы для остального мира. Они начали угрожать нам ядерным оружием. Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение. Мы приняли решение. Мы не будем зависеть от одного человека, который не является гражданином нашей страны", – сказал президент.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    видит Бог, я далеко не сторонник плешивого, но с тобой, вава, нам тоже до стабильности как до Марса.
  • Член Сухов Кабаев
    А если Дерьмак останется при власти , то в Европе будет стабильность?
  • Перехватчик
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