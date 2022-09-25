Новости

Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский

25 172118
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул президент Украины.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Ранее, 16 сентября, в Пентагоне было объявлено о том, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Читайте также: Если США передадут Украине танки, это сделают и европейские союзники, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Дід Микола

    @DidMykola2

    ·

    4 ч

    Тільки за останні дні найвеличніший "політик":
    - Ізраїлю нахамив;
    - Німеччині нахамив...
    Хто там наступний? США?
    Ну, не стримуй себе, Володя, тобі ж "свербить", тобі ж хочеться. Твій же електорат буде окропом пісяти.
    А за хамство заплатиш все одно не ти, а інші, воїни, герої ЗСУ.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Госдеп Хохланда @hohland_gosdep
    Вгадай хто з них нагороджений «Орденом за заслуги» перед Україною?
  • Ревизор
    Свой бункер защитил? дерьмака и татарова надо защитить в первую очередь.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости