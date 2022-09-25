Для защиты Тайваня нужно извлечь уроки из войны РФ в Украине, - Трасс
Об этом в интервью CNN заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все наши союзники должны убедиться, что Тайвань способен защитить себя. Это очень-очень важно. И нам следует извлечь уроки из Украины", - сказала Трасс.
Она также отметила важность ранней решительной реакции на действия авторитарных правителей.
"Свободный мир не сделал достаточно для противостояния российской агрессии заблаговременно, и Путин осмелился начать эту возмутительную войну. Нельзя допустить повторения этой ситуации в другой части света", - отметила глава британского правительства.
Трасс добавила, что Великобритания работает с союзниками по "Большой семерке" над уменьшением "стратегической зависимости" от Китая и "совместной реакцией" на угрозу китайской военной агрессии.