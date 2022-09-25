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Для защиты Тайваня нужно извлечь уроки из войны РФ в Украине, - Трасс

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Для защиты Тайваня нужно извлечь уроки из войны РФ в Украине, - Трасс
Западу следует тщательно изучить извлеченные из российской военной агрессии в Украине уроки для укрепления обороноспособности Тайваня.

Об этом в интервью CNN заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все наши союзники должны убедиться, что Тайвань способен защитить себя. Это очень-очень важно. И нам следует извлечь уроки из Украины", - сказала Трасс.

Она также отметила важность ранней решительной реакции на действия авторитарных правителей.

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"Свободный мир не сделал достаточно для противостояния российской агрессии заблаговременно, и Путин осмелился начать эту возмутительную войну. Нельзя допустить повторения этой ситуации в другой части света", - отметила глава британского правительства.

Трасс добавила, что Великобритания работает с союзниками по "Большой семерке" над уменьшением "стратегической зависимости" от Китая и "совместной реакцией" на угрозу китайской военной агрессии.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    так! український військовий досвід ведення ********* війни - оборона, наступ і Перемога - скоро буде вивчатися і можливо наслідуватися іншими...
    але ж баче Боженька, без гігантської і титанічної допомоги від інших країн... наш би досвід, нажаль, обмежився б тільки партизанською війною...
  • Valter Valter
    Самый большой и главный урок что нужно ЯО. Без него все остальные уроки нах. не нужны.
  • Valter Valter
    Намекните лучше Китаю что никто в мире не будет против если вместо маленького Тайваня, Китай может отрезать себе хороший кусок рашки
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