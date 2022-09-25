Новости • Помощь Украине, Война

Канада выделит еще один самолет для доставки военной помощи Украине

4 18911
Канада выделит еще один самолет для доставки военной помощи Украине
Канада увеличивает мощность своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, поставляя его еще больше", - сказала Ананд.

Отмечается, что на аэродром в городке Прествик в Шотландии, где базируется контингент канадских ВВС, будет переведен третий транспортный самолет СС-130, а количество личного состава увеличено до 55 человек.

CBC News отмечает, что в начале этой недели Украина официально обратилась к Канаде с запросом на поставку бронированных автомобилей, пушек и зимней одежды.

Читайте также: Если США передадут Украине танки, это сделают и европейские союзники, - Зеленский

"Канада ранее пообещала передать Украине 39 бронированных автомобилей для перевозки личного состава, и Ананд заявила, что будет встречаться с промышленными партнерами в Канаде для обсуждения проблемы поставки", - говорится в материале.

По словам министра, все страны НАТО пытаются найти баланс между поставкой в Украину вооружения и поддержанием обороноспособности собственных вооруженных сил.

Отметим, что с марта Вооруженные силы Канады доставили в Восточную Европу более 1,8 млн тонн военного оборудования.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Oleg K 0ff374ed
    Ну, можно гордо отказаться от подачек, конечно. Вы не то, что бы "неправы", вы видимо прочитанное не понимаете. В тексте ведь доступным языком сказано - министр вынуждена обращаться к представителям промышленности. И делает это она не потому, что ей приятно общаться со старыми толстыми дядьками, а потому, что у нее в кармане нет ни машин, ни зимней формы, ни пушек. Все это надо заказать и оплатить деньгами канадского народа. А у канадского народа могут быть свои мысли по поводу войны, которая идет за 10тыс км от дома. И с этим министр обязана считаться, на то она и министр, а не блохер.
  • Alex Zverev 46d6768b
    Это не "самолётик". Это удвоение пропускной способности канала перевозки оружия. Если раньше был один транспорт отведён для этого, то теперь два.
  • Y.M. Z.
    Не праві. Ленд-ліз ще не розпочався.... так кажуть...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости