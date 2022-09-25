Германия не поставляет Украине танки, чтобы не допустить войны НАТО с Россией, - Шольц

По словам канцлера, ФРГ поддерживает Украину, но не желает допустить расширения масштабов войны.

Германия не отправляет Украине танки, потому что не желает спровоцировать расширение масштабов войны. Если начнутся боевые действия между НАТО и Россией, то это будет катастрофа. Такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - сказал Шольц.

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По словам канцлера, Германия "действительно много делает" в рамках поддержки Украины. Глава правительства считает, что ФРГ отправила нашей стране "огромную массу очень эффективного оружия".