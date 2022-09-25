В Казахстане пограничники задержали троих россиян, пытавшихся уйти от мобилизации

В Казахстане 25 сентября пограничники задержали троих граждан России, пытавшихся незаконно перейти границу. Задержанные мужчины объяснили, что они хотели уйти от мобилизации, которую объявили в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пограничной службе Казахстана.

В ведомстве отметили, что Казахстан передаст задержанных мужчин российской стороне по завершении опроса.

Ранее спикер казахстанского парламента Маулен Ашимбаев заявил, что его страна не будет давать разрешение на постоянное проживание российским гражданам без разрешения Москвы, пишет "Радио Свобода".

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страны их гражданства не возражают против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

Напомним, что представитель президента в АР Тамила Ташева ранее сообщила, что в Крыму всего за несколько дней россияне раздали более 1500 повесток крымским татарам.

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