Зеленский о ядерных угрозах Путина: "Не думаю, что он блефует"

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент РФ Владимир Путин "блефует", когда намекает на применение ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на американское CBS.

Ведущая спросила Зеленского, считает ли он блефом ядерные угрозы Путина.

"Смотрите, возможно, вчера это был блеф. Но сейчас это может быть и реальностью. Что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Они выбрали целью и оккупировали нашу АЭС и город Энергодар. Там шесть блоков... Это как шесть Чернобыльских блоков. Несколько дней назад они начали обстреливать другую, Южноукраинскую АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании повылетали окна и двери. Он хочет запугать весь мир. Не думаю, что он блефует. Думаю, мир сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать давить на него и не дать ему продолжать", - ответил Владимир Зеленский.

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Напомним, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом уже предупредил Кремль о "катастрофических" последствиях для РФ в случае применения ядерного оружия.