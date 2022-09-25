Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление систем NASAMS
"Им (украинским военным) нужна возможность получать танки из США, а также из Европы. Если США смогут показать свое лидерство и смогут дать танки, то за ними последует Германия и другие европейские страны. Я думаю, если мы получим танки из США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками", - сказал Зеленский в интервью CBS в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также поблагодарил президента Джозефа Байдена за предоставленные Украине системы противовоздушной обороны HIMARS и реактивные системы залпового огня.
"Наша армия перехватывает инициативу, рубит технические возможности России", - подчеркнул глава украинского государства.
В то же время Зеленский отметил, что "российские нарративы" о якобы наступлении Украины после предоставления ей западного оружия на территорию России не соответствуют действительности.
"Это неправда. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ. Вот почему танки очень важны", - сказал он.