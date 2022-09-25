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Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление систем NASAMS

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Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление систем NASAMS
Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставленные Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и призвал также предоставить танки для защиты своей территории.

"Им (украинским военным) нужна возможность получать танки из США, а также из Европы. Если США смогут показать свое лидерство и смогут дать танки, то за ними последует Германия и другие европейские страны. Я думаю, если мы получим танки из США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками", - сказал Зеленский в интервью CBS в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также поблагодарил президента Джозефа Байдена за предоставленные Украине системы противовоздушной обороны HIMARS и реактивные системы залпового огня.

"Наша армия перехватывает инициативу, рубит технические возможности России", - подчеркнул глава украинского государства.

В то же время Зеленский отметил, что "российские нарративы" о якобы наступлении Украины после предоставления ей западного оружия на территорию России не соответствуют действительности.

"Это неправда. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ. Вот почему танки очень важны", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    🤣🤣🤣
  • alexandr shamov
    Вы голосовал за человека, который вместо вооружать армию, раздерибанил ее бюджет в канун войны?
  • Валентина Саюн c856325a
    Сьогодні мене запитали чи розмовляю я на кацапській мові. Відповіла,що на цей час не можу,не хочу,не маю право,бо народилася в Україні. Молодий хлопець підвівся і сказав"Слава Україні ". Молодий німець. У нас ніколи не буде алергії на ваші проблеми,але Європа допомагає Україні, а не оп. Вони і Україна не разом. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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