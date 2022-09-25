Запад готовит сценарии реагирования на применение РФ ядерного оружия, - Financial Times

В западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы для Украины, и непублично посылают Кремлю предупреждения о возможных последствиях.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пятерых осведомленных собеседников, которые согласились комментировать на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Хотя союзники считают, что угрозы Путина вряд ли будут реализованы и не сигнализируют об изменении ядерной стратегии РФ, страны Запада все равно повышают мониторинг и сдерживание.

"Если он думает, что угроза должна была склонить Украину к капитуляции или уступкам 20% своей территории, или запугать всех нас от дальнейшей помощи Украине - произошло обратное", - сказал чиновник из США.

Двое других западных собеседников отмечают, что в ответ на ядерный удар против Украины вряд ли будет равноценный ответ, но РФ может получить от западных союзников ответ конвенциональными военными средствами.

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"Есть очень много "красных линий", и, наверное, они не там, где их "проводит" Путин", - отмечает один из них.

По их словам, в западных столицах восприняли слова Путина о том, что он "не блефует" с ядерными угрозами, как попытку перехватить инициативу после неудач на поле боя. План Кремля может заключаться в том, чтобы дальше, после псевдореферендумов на оккупированных территориях, подавать войну как "оборону".

Президент США Джо Байден уже сказал, что если РФ использует ядерное оружие, реакция США будет зависеть от масштабов того, что сделает Россия.

Трое из пяти собеседников говорят, что страны-члены НАТО непублично донесли Кремлю сигналы о том, какими будут масштабы ответа на любое применение ядерного оружия. По их мнению, предупреждение об ответе продолжает оставаться лучшим сдерживанием.

"Так же мы непублично донесли, с еще большими деталями, какие последствия это будет иметь для статуса РФ как страны-парии", - рассказал один из американских собеседников. По его словам, с украинской стороной уже проговорили возможные сценарии.

Развертывание ядерного оружия для применения - длительный и комлексный процесс и будет быстро замечен разведывательными спутниками Запада, поэтому Путин может усиливать свои угрозы через несколько шагов, прежде чем дойдет до момента возможного применения оружия, комментируют аналитики, с которыми пообщались журналисты.

"Путин, скорее всего, будет угрожать применить ядерное оружие и надеяться получить уступки, чем собственно применит его", - считает Джеймс Эктон, содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир.

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Некоторые аналитики отмечают, что применение ядерного оружия вряд ли изменило бы для РФ ситуацию на поле боя, учитывая большие проблемы с координацией российских подразделений, которые наблюдались за время полномасштабной войны.

Судя по тому, как происходили ракетные удары РФ по Украине обычным оружием, ядерный удар может пойти "не по плану" - например, ВСУ могут сбить ракету с ядерным зарядом, или же ракета может сбиться с курса и попасть не в тот объект, куда ее изначально направили, говорит Павел Подвиг, старший аналитик Института ООН по исследованию проблем разоружения. "Такой риск есть, есть большая неопределенность по поводу того, будет ли удар успешным", - комментирует он.