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Найдены еще два массовых захоронения в освобожденном Изюме, - Зеленский

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Найдены еще два массовых захоронения в освобожденном Изюме, - Зеленский
В деоккупированном Изюме обнаружили еще два массовых захоронения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", - сказал он.

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Зеленский назвал санкции против России справедливыми и настаивает, что мир должен продолжать санкционное давление на Путина.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Загиблих ніколи не забудемо,Пам'ять про них на віка. А ЗСУ поквитається Горіть в пеклі москалі
  • Sophia-Maria Duglass
  • Redback
    "Та зачем выкладывать фотку Президента?"
    Виключно задля того, щоб вам, неукраїнській паскуді, нагадати про "сєньйор-голодомор"(С), та "********* палички"(С). Себто, нагадати вам те, що саме ваш кончений президент був провідником традиції сміятися та реготати над мільйонами українців, закатованих та замордованих росіянами. Може й зараз із своїм "президентом" разом порегочете? А ****?
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