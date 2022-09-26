Зимой россияне будут стрелять ракетами по нашей электросети. Нам всем нужно ее пережить, - Зеленский

Зима станет вызовом для Украины. Россия может нацелить свои ракеты на электросеть страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нам всем нужно пережить эту зиму. Это самая сложная зима. И я убежден, что если говорить об Украине, то вы видите, что происходит. Они (Россия. – Ред.) блокировали порты, чтобы наше зерно не шло в Африку, Азию, некоторые страны Европы, чтобы создать там хаос и голод. Второй кризис, который создала Россия – энергетический. Они создали ее еще до полномасштабного вторжения в Украину. Мир не имеет права слушать ложные нарративы России: мол, из-за войны и санкций подорожают энергоносители - это неправда", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина подключена к европейской сети и готова помочь Европе, Польше, Румынии, Молдове.

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"Все видят, что у нас есть переизбыток электроэнергии. У нас хорошо развита атомная энергетика. У нас 15 электростанций, 15 блоков и они поняли, что мы будем экспортировать свою электроэнергию в Европу. Это означает, что в Европе будет большой объем, но цена будет другой. Поэтому европейцам это не помешает: и европейцы будут удовлетворены, и лидеры в Европе об этом знают", - подчеркнул президент.

Однако Россия решила атаковать украинскую АЭС.

"Сейчас ее (Запорожскую АЭС. – Ред.) отключили, шесть блоков из 15 не работают, но электроэнергии в стране хватает. Поэтому мы видим, что 1/3 наших возможностей может работать на Европу прямо сейчас", – заверил Зеленский.

По его словам, зима действительно будет очень тяжелой. Однако, как отметил президент, украинцы не боятся вызовов.

"Вы видите, что они делают! Так что зимой, конечно, они будут стрелять ракетами и будут целиться по нашей электросети. Это вызов, но мы его не боимся! Мы будем бороться, и мы не сдадимся. Очень важно, чтобы они (россияне. – Ред.) не заставили страдать и другие страны, США и Европу. Сейчас мы страдаем. Мы боремся и отдаем свою жизнь за будущее демократии и открытого мира", - отметил Зеленский.