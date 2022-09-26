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В Белгородской области России гремели взрывы - взорвалась ракета, которую запускали по Украине, - соцсети

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В Белгородской области России гремели взрывы - взорвалась ракета, которую запускали по Украине, - соцсети
В городе Шебекино, Белгородской области РФ, вечером 25 сентября раздались взрывы. Вероятно, при запуске сдетонировала ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"Пишут, что у Шебекино было громко", - отметили СМИ.

Предполагают, что звуки взрывов раздались в результате детонации ракеты, которую российские оккупанты, вероятно, пытались запустить в сторону Украины.

Кроме этого, в Telegram-канале указали, что похожая ситуация с самоуничтожением снаряда произошла уже не в первый раз.

Пока в РФ официально не комментировали информацию о взрывах в Белгородской области.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    Сподіваюся, що ядерка у них також орієнтована на самообслуговування
  • Fjall_Raven
    так последнее сообчение сракеты было: "не хочу вообще улетать из белгорода, здесь было так уютно, по домашнему,...."
  • Newslav Netov
    ну что суки и местные свидетели секты ядерного удара - где ваш ответ путлера? ахтунг !!! рашку бомбят и без рехферендумов
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