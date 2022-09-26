В Белгородской области России гремели взрывы - взорвалась ракета, которую запускали по Украине, - соцсети
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В городе Шебекино, Белгородской области РФ, вечером 25 сентября раздались взрывы. Вероятно, при запуске сдетонировала ракета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.
"Пишут, что у Шебекино было громко", - отметили СМИ.
Предполагают, что звуки взрывов раздались в результате детонации ракеты, которую российские оккупанты, вероятно, пытались запустить в сторону Украины.
Кроме этого, в Telegram-канале указали, что похожая ситуация с самоуничтожением снаряда произошла уже не в первый раз.
Пока в РФ официально не комментировали информацию о взрывах в Белгородской области.