Новости • Агрессия России против Украины, Война

На нескольких направлениях есть положительные результаты, - Зеленский о ситуации на фронте

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На нескольких направлениях есть положительные результаты, - Зеленский о ситуации на фронте
В настоящее время жесткие боевые действия проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в своем обращении.

"На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", - отметил политик.

Зеленский подчеркнул: "Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист - политические или военные - задачи Украины не могут измениться".

"Мы воюем за жизнь и свободу всех украинцев", – добавил президент.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
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    Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
    Сьогодні 57-а річниця з Дня народження @poroshenko
    Петра Олексійовича Порошенко, Президента України, українського державного діяча, підприємця, п'ятого і, поки що, останнього Президента України (2014-19 рр.).
    З Днем народження!
  • Amber
    Приєднуюсь також 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

    з Днем народження , Петре Олексійоаич 🙂
  • Amber




    Iryna Gerashchenko

    Мобілізація в РФ- це серйозно.Вже за кілька тижнів на наші території сунутиме орда, сотні тисяч нових вбивць.
    Снарядів в Росії вистачить ще на кілька років війни.
    Тому нам потрібно готуватися до загострення на фронті.
    Нам потрібно більше зброї- аби Україна встояла і перемогла.!?
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