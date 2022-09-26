На нескольких направлениях есть положительные результаты, - Зеленский о ситуации на фронте

В настоящее время жесткие боевые действия проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в своем обращении.

"На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", - отметил политик.

Зеленский подчеркнул: "Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист - политические или военные - задачи Украины не могут измениться".

"Мы воюем за жизнь и свободу всех украинцев", – добавил президент.

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