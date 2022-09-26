Мы создаем четкий план восстановления нормальной жизни для всех освобожденных из российского плена, - Зеленский
"Сейчас все наши государственные структуры полностью отрабатывают помощь нашим освобожденным воинам. Медицинская помощь, социальная, юридическая… реабилитация, восстановление документов, банковских карт, жилье и т.д.", - сказал он в видеообращении в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.
Рустем Умеров, сказал Зеленский, "по моему поручению посетил сегодня в Турции наших командиров из "Азовстали". Проверил условия, в которых они живут – условия комфортные. Ребята обеспечиваются всем, в чем нуждаются. Рустем это контролирует. Уже скоро обеспечим и встречу ребят с родными и близкими".
"На этой неделе, во вторник, у меня должен быть четкий план по каждому и каждому освобожденному – как будет восстановлена их нормальная жизнь", - сказал он.
По его словам, "как и процессом освобождения наших героев из плена, этим процессом нормализации руководит Андрей Ермак, глава Офиса. Также ему помогают глава ГУР МО Кирилл Буданов, а также наш омбудсмен, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины. Хочу подчеркнуть: продолжается работа и по дальнейшим обменам. Как бы ни было сложно, мы должны освободить всех наших людей, всех украинцев. Не забываем ни о ком".