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Мы создаем четкий план восстановления нормальной жизни для всех освобожденных из российского плена, - Зеленский

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Мы создаем четкий план восстановления нормальной жизни для всех освобожденных из российского плена, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник у него будет четкий план – как будет восстановлена нормальная жизнь всех освобожденных из российского плена украинских солдат.

"Сейчас все наши государственные структуры полностью отрабатывают помощь нашим освобожденным воинам. Медицинская помощь, социальная, юридическая… реабилитация, восстановление документов, банковских карт, жилье и т.д.", - сказал он в видеообращении в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.

Рустем Умеров, сказал Зеленский, "по моему поручению посетил сегодня в Турции наших командиров из "Азовстали". Проверил условия, в которых они живут – условия комфортные. Ребята обеспечиваются всем, в чем нуждаются. Рустем это контролирует. Уже скоро обеспечим и встречу ребят с родными и близкими".

"На этой неделе, во вторник, у меня должен быть четкий план по каждому и каждому освобожденному – как будет восстановлена их нормальная жизнь", - сказал он.

По его словам, "как и процессом освобождения наших героев из плена, этим процессом нормализации руководит Андрей Ермак, глава Офиса. Также ему помогают глава ГУР МО Кирилл Буданов, а также наш омбудсмен, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины. Хочу подчеркнуть: продолжается работа и по дальнейшим обменам. Как бы ни было сложно, мы должны освободить всех наших людей, всех украинцев. Не забываем ни о ком".

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Бачили ми ваші "сітки плани":
    Дома роздовбані стоять, а вони дороги ремонтують.
    Ні газу, ні опалення, а вже холода починаються.
    Полонені повертаються, а у вас нічого для лікування та реабілітації нема.
  • Amber
    Виснажені і хворі наші хлопці повернулися з полону , а плану немає
    що з ними робити ?
    Лікувати , в першу чергу , потрібно наших військових 😠
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Не треба писати дурню, це зелене чмо зразу побігло на переговори, тільки піздюліна від Джонсона виправила ситуацію.
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