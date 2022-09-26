В течение 25 сентября на южном направлении уничтожены 43 оккупанта, 3 танка и 5 складов, - ОК "Південь"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командование.
"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая."
Противник в попытках противостояния нашим активным действиям выискивает разные варианты. Вблизи Архангельского диверсионно-разведывательной группой до 10 человек пытался проверить прочность наших позиций. В результате боя понес потери и ретировался.
По рубежу потенциального продвижения наших подразделений осуществляется минирование противопехотными и противотанковыми минами.
Для обеспечения возможностей подтягивания резервов и запасов, в том числе с временно оккупированного Крыма, не оставляет попыток обустройства новых переправ, в том числе и на Каховском направлении.
Продолжая обстрелы ракетно-артиллерийским и минометным вооружением наших позиций и тыловых районов с мирными жителями, враг применяет и авиацию, и дроны-камикадзе. Проводит воздушную разведку с использованием беспилотных шпионов. Один из них был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсона.
Снова страдала от тяжелой артиллерии Никопольщина. С десяток снарядов, выпущенных по Мировской и Марганецкой громадам, повредили несколько частных дворов. Потерь среди гражданского населения нет.
В Николаевской области попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа "Шахид-136" пресечена силами противовоздушной обороны. Дрон уничтожен в воздухе над открытой местностью. Без разрушений и человеческих утрат.
В Бериславском районе Херсонщины, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен нашими зенитчиками.
Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.
Также подтверждено, что вражеская армия ослабла на 43 рашиста, 3 танка, самоходную артустановку и 9 единиц авто-бронетехники.
Уничтожены пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и Кинбурнской Косе.
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море – без изменений района маневрирования, состава, задач и угроз. Те же 4 носителя 28 "Калибров" готовы для нанесения ударов по всей территории Украины.
Угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши. Враг не прекращает практики коварных обстрелов мирных населенных пунктов в тыловых районах, поэтому действия по сигналам тревоги должны быть четкими и быстрыми. Не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь к ограничениям военного положения. Будьте бдительны и сознательными, получая и распространяя информацию, чтобы не ориентировать врага, не сеять панику, поддерживать и помогать Силам обороны".