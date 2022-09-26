Путин в ближайшие месяцы не сможет решить фундаментальные проблемы, которые подрывают процесс мобилизации в РФ, - ISW

Президент РФ Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Российские высокопоставленные чиновники и кремлевские пропагандисты высмеивали идею того, что Россия вторгнется в Украину вплоть до начала вторжения. Путин упорно продолжал называть вторжение "специальной военной операцией", а не войной, и не создавал в России информационных условий для подготовки населения к мобилизации.

Информационные промахи Путина по этому поводу особенно важны, поскольку на российской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, и нет угрозы вторжения в российскую глубинку. Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, способствовавшие мобилизации населения в предыдущих российских войнах, просто отсутствуют в этой агрессивной войне, как бы Путин не представлял ее своему народу.

Аналитики отмечают, что Вооруженные силы России не создавали условий для эффективной широкомасштабной мобилизации, по крайней мере, с 2008 года и не создавали резервные силы, необходимые для мгновенной мобилизации. Быстрых решений этих проблем нет.

Процесс мобилизации будет безобразным, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно настроена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.

Проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян, в конце концов, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы. Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году.

Читайте: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны, - Зеленский