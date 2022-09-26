Путин допустил стратегическую ошибку, украинцы его перехитрили, - Трасс
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Украина перехитрила российского президента Владимира Путина
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
"Он (Путин. – Ред.) допустил стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину… Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению.
И я думаю, что он не ожидал мощной реакции со стороны свободного мира", – говорится в сообщении.
Трасс отметила, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, "потому что он не побеждает".