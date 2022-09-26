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Путин допустил стратегическую ошибку, украинцы его перехитрили, - Трасс

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Путин допустил стратегическую ошибку, украинцы его перехитрили, - Трасс
Украина перехитрила российского президента Владимира Путина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

"Он (Путин. – Ред.) допустил стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину… Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению.

И я думаю, что он не ожидал мощной реакции со стороны свободного мира", – говорится в сообщении.

Трасс отметила, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации, "потому что он не побеждает".

Читайте: Трасс о ядерном шантаже Путина: "Это не сработает"

Топ комментарии

  • omelyan k
    Щою перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

    Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
    Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

    Це треба зробити терміново!
  • Pure Soul
    та ні, він сам себе перехитрив

  • Gregory Mihelson
    Це не тільки стратегічна помилка, це рашенфашист зробив величезну дурницю, починаючи з анексії Криму й окупації Донбасу, що свідчить про незворотні старечі прогресуючі патології мозку.
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