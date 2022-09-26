Новости • Война

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 57,2 тыс. человек, 260 самолетов, 224 вертолета, 2 290 танков, 1 369 артсистем и 4 857 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

10 49223
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 сентября потери личного состава противника составляют около 57 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 57200 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2290 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 4857 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1369 (+1) ед,

РСЗО - 330 (+2) ед,

средств ПВО - 172 (+1) ед,

самолетов - 260 (+1) ед,

вертолетов - 224 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4),

крылатых ракет – 241 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3711 (+10) ед,

специальной техники – 131 (+1).

Также смотрите: В Усть-Илимском военкомате Иркутской области неизвестный выстрелил в военкома. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 57,2 тыс. человек, 260 самолетов, 224 вертолета, 2 290 танков, 1 369 артсистем и 4 857 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Андрей Андрей 5a1739d2
    тут ще цікавий факт, про втрати в Афганістані інформація звідки? з совка, що автоматично можна множити на 10, так що, ще не як в Афганістані, але ми до цього йдемо, у рашиста буде земля горіти під ногами на українській святій землі
  • Враг рода человеческого 666
    Непогано так раскирдували
  • частный сектор
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости