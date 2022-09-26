Общие боевые потери РФ с начала войны – около 57,2 тыс. человек, 260 самолетов, 224 вертолета, 2 290 танков, 1 369 артсистем и 4 857 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 сентября потери личного состава противника составляют около 57 200 человек.