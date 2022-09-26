Путин не примет поражения в Украине, - президент Финляндии Ниинистё
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Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил об опасном моменте в войне в Украине, поскольку президент России Владимир Путин вложил много ресурсов во вторжение, которое обернулось против него.
Об этом финский президент заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Он вложил все. Он борец, поэтому очень сложно представить, как он принимает поражение, и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", – объяснил финский президент.
По словам Ниинистё, президент России разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года.
"Это разочарование нарастало. Он решил решить это сейчас, так или иначе", – заявил Ниинистё .
По его словам, вторжение в Украину уменьшило активность РФ вблизи Финляндии.
"Мы не видели никаких признаков усиления российской активности вблизи Финляндии. Теперь у Путина, похоже, добавилось головной боли в Украине. Около наших границ сейчас спокойнее, чем было долгое время", – сказал Ниинистё .