Задержали более 2350 человек на протестах против мобилизации в России
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Россияне начали выходить на протесты после объявления о частичной мобилизации.
Об этом сообщает правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 2352 человека были задержаны в разных городах России с 21 по 25 сентября, но количество задержанных может быть больше. В воскресенье в пяти городах, включая Махачкалу, Якутск, Иркутск, Рефтинский и Котлас, было задержано по меньшей мере 128 человек", - говорится в сообщении.