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Задержали более 2350 человек на протестах против мобилизации в России

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Задержали более 2350 человек на протестах против мобилизации в России
Россияне начали выходить на протесты после объявления о частичной мобилизации.

Об этом сообщает правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 2352 человека были задержаны в разных городах России с 21 по 25 сентября, но количество задержанных может быть больше. В воскресенье в пяти городах, включая Махачкалу, Якутск, Иркутск, Рефтинский и Котлас, было задержано по меньшей мере 128 человек", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Muron
    Якийсь флеш-моб неправильний.
    Має бути: підпали військкомат і вбий воєнкома
  • Антон Вельбовец
    Чего уж там «2350 осіб»? Можно уже смело писать сразу что задержали тел ровно на 3 БТГ.
  • Fjall_Raven
    идут вроде дела, правда потихоньку
    "23 минуты назад, источник: Коммерсантъ

    В школе в Ижевске неизвестный устроил стрельбу
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