Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", признался, что он является создателем ЧВК "Вагнер". Ранее он всячески отрицал связь с наемниками и даже выиграл суд по этому вопросу.

Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба его компании Concord, сообщает Цензор.НЕТ.

Пригожин утверждал, что сначала ездил на полигоны, где собирались так называемые "казачки", и пытался собрать группу, которая "поехала бы и защитила россиян". Но потом решил организовать такую группу сам.

"Повар Путина" утверждает, что благодаря его боевикам "коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР".

Евгений Пригожин – бизнесмен из Санкт-Петербурга, которого связывают с несколькими частными военными компаниями.

ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение. Этой компании нет на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц РФ. Но ее боевики участвовали в операциях РФ в Сирии и в войне в Украине.

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Пригожин неоднократно подавал в суд на тех, кто утверждал, что он причастен к созданию ЧВК "Вагнер".

"Повар Путина" находится под санкциями США за деятельность "фабрики троллей" и российское вмешательство в президентские выборы в США.

В конце июля 2022 года США объявили награду в размере 10 миллионов долларов за информацию о Евгении Пригожине и "фабрике троллей". ЕС и Великобритания включили его в списки санкций в 2020 году из-за деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии.

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