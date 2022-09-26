Лукашенко неожиданно приехал в Россию на встречу с Путиным
16 86143
Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Россию на встречу с российским диктатором Владимиром Путином. Раньше переговоры не анонсировали.
Об этом сообщают белорусские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко и Путин должны встретиться в течение нескольких ближайших часов. О чем они будут говорить, тоже не афишируют.
Напомним, 20 сентября, за день до объявления в России частичной мобилизации, Александр Лукашенко заверил Москву в своей поддержке и в том, что с территории Беларуси по российским войскам удары не будут наносить.
Он также заявил, что готов поднимать по тревоге воинские части "по нормам военного времени".