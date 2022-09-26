Оккупанты разбирают баржевый мост, который долго собирали под Антоновским в Херсоне. ФОТО

Российские оккупанты по неизвестной причине разбирают импровизированный мост из барж, который они долгое время собирали вдоль быков Антоновского моста под Херсоном.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил OSINT-энтузиаст Тим Эргарт.

На первом фото со спутника компании Planet Labs от 25 сентября в 11:18 перемещенные баржи можно увидеть припаркованными на северном берегу Днепра, остальные находятся в процессе перемещения на момент съемки.

Ниже – более четкое фото, сделанное 25 сентября в 12:24 по киевскому времени. Видно, что разборка баржевого моста рядом с Антоновским продолжается.

Кроме этого, эксперт показал еще одну подтвержденную точку причаливания парома оккупантов на южном берегу Днепра к востоку от Херсона.

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