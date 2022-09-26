США должны задать темпы предоставления оружия Украине, за ними последуют и другие союзники - нардеп "Голоса", воин Костенко

После того как Украина показала, что способна успешно вести наступательные действия, поставки оружия от партнеров будут больше. Но темп в этом вопросе задают именно США.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Опыт Рамштайна показал: когда американцы нам предоставляют что-то, после этого другие страны спокойно начинают предоставлять аналогичное вооружение. Поэтому если Соединенные Штаты зададут темп, предоставив нам танки, то мы получим и немецкие Leopard, и английские Challenger, и израильские Merkava. Сейчас после того как Россия объявила мобилизацию и мы показали, что можем, оружия будет больше и мы сможем эффективнее проводить свои операции", - подчеркнул парламентарий.

По словам Костенко, в США высоко оценивают действия Вооруженных сил Украины и отмечают контрнаступление на Харьковщине.

"США в восторге от ВСУ и Украины. Харьковская операция войдет в историю. И когда мы говорили с конгрессменами о необходимости поставки танков Украине, они с нами соглашались. Поэтому в ближайшее время, надеюсь, увидим это оружие на полях битвы", - подытожил нардеп. .

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