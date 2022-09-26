Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Цель – организовать двустороннюю встречу, - МИД Турции
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечает важность заключения "справедливого мира" между Украиной и РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", - подчеркнул министр.
Он отметил значимость заключения "справедливого мира".
"Оккупированные ныне земли – это земли Украины", - добавил турецкий министр.