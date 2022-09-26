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Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Цель – организовать двустороннюю встречу, - МИД Турции

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Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Цель – организовать двустороннюю встречу, - МИД Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечает важность заключения "справедливого мира" между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", - подчеркнул министр.

Он отметил значимость заключения "справедливого мира".

"Оккупированные ныне земли – это земли Украины", - добавил турецкий министр.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    ПНХ. Пойти на переговоры значит капитулировать и признать что ***** идет по правильному пути. Дальше будет только хуже
  • Валентина Саюн c856325a
    Не знаю,але відчуття, що Україна готує нового диктатора, якщо не зупиниться на потрібному місці
  • Kare Resa
    Ни каких не может быть переговоров, только капитуляция России на условиях Украины.
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