Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Цель – организовать двустороннюю встречу, - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечает важность заключения "справедливого мира" между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", - подчеркнул министр.

Он отметил значимость заключения "справедливого мира".

"Оккупированные ныне земли – это земли Украины", - добавил турецкий министр.

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