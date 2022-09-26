В Молдове проверят готовность к реагированию и преодолению последствий ядерной катастрофы или применению ядерного оружия

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что госслужбам поручили продумать меры на случай ядерной катастрофы или потенциального применения ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Майя Санду отметила, что сейчас риск применения ядерного оружия маловероятен, но полностью исключать его невозможно, поэтому Высший совет безопасности рекомендовал правительству проверить готовность к реагированию и преодолению последствий.

Также Совет безопасности рекомендовал начать кампанию информирования населения о средствах защиты на случай ядерной катастрофы.

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