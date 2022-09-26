Беларусь пока не будет размещать у себя военные базы РФ, - глава МИД РБ Макей

Учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, Беларуси пока не нужны военные базы России, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские и российские СМИ.

Таким образом, он ответил на вопрос, не стоит ли в связи с наращиванием сил НАТО возле Беларуси разместить на территории РБ российские военные базы.

"Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем, учитывая непредсказуемость развития ситуации, непредсказуемость поведения наших партнеров", - сказал Макей.

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Однако на сегодняшний день, с учетом высокого уровня развития военных технологий, нет особого смысла размещать дополнительные иностранные силы на территории Беларуси. Макей добавил, что достаточно развернуть соответствующую технику в Смоленской области, это будет более эффективно.