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На Западе кое-кто выступает за продолжение войны, чтобы ослабить Россию, однако основной ущерб терпит Украина, - глава МИД Турции Чавушоглу

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На Западе кое-кто выступает за продолжение войны, чтобы ослабить Россию, однако основной ущерб терпит Украина, - глава МИД Турции Чавушоглу
На Западе есть те, кто поддерживает продолжение войны на территории Украины, поскольку это может ослабить Россию.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Во время своего визита в Японию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию".

"Эти актеры считают, что продолжение войны ослабит Россию. Однако факт в том, что основной ущерб терпит Украина", - заявил Чавушоглу.

По словам министра, мир находится в "периоде неопределенности", а война России на территории Украины "расшатывает баланс сил в мире и усиливает противоречие между ведущими государствами".

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Топ комментарии

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Да, где-то мы этот бред уже слышали - "война до последнего украинца", "войну развязал Запад для ослабления россии".
    Заткнись уже, даун продажный!
  • Y.M. Z.
    Що за ###ню верзе періодично цей чувашогли?
  • Михаил Филоненко 495c73a6
    До речі, Р зараз оголосила мобілізацію, тому вона, очевидно, і "виступає за продовження війни". Не розумію, чому ці слова адресовані Заходу, а не Росії.
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